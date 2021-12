Regole Covid: calendario nuovi obblighi fino al 31 gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cosa prevede il decreto festività 23 Dicembre 2021 Le nuove restrizioni Covid entrano in vigore con la pubblicazione del decreto festività in Gazzetta Ufficiale, e presumibilmente riguarderanno anche ... Leggi su pmi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cosa prevede il decreto festività 23 Dicembre 2021 Le nuove restrizionientrano in vigore con la pubblicazione del decreto festività in Gazzetta Ufficiale, e presumibilmente riguarderanno anche ...

Advertising

vaticannews_it : #23dicembre #Vaticano Un decreto generale, a firma del cardinale Parolin, stabilisce che sarà possibile accedere ne… - fanpage : Ultim'ora-Nuovo decreto Covid, cambiano le regole: #mascherine obbligatorie all'aperto, #SuperGreenPass di 6 mesi.… - repubblica : Covid, le regole per il pranzo di Natale: 'A tavola solo parenti con il Green Pass' [di Elena Dusi] - Primatesovrani1 : RT @wireditalia: Lo prevedono le regole del governo sull'emergenza Covid-19. Emblematico il caso della Lombardia: il 18 dicembre arriva a m… - news_mondo_h24 : Decreto Covid, il Super Green Pass serve anche per andare in piscina, in palestra e al bar. Le nuove regole -