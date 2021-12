Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di venerdì 24 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in Italia legato anche al diffondersi della variante Omicron. I dati L’incidenza dei casi Covid in Italia è ancora in netto aumento nell’ultima settimana, con 351 casi per centomila abitanti (contro i 241 della scorsa settimana). Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 9,6% (del 16 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 11,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Cresce di conseguenza il numero di regioni che superano la soglia del 10% per le terapie intensive; sono 12: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Lombardia, Prov. di Bolzano e Trento, Piemonte, Toscana e ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi inlegato anche al diffondersi della variante Omicron. I dati L’incidenza dei casi Covid inè ancora in netto aumento nell’ultima settimana, con 351 casi per centomila abitanti (contro i 241 della scorsa settimana). Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 10,7% (rilevazione del 23 dicembre) contro il 9,6% (del 16 dicembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% contro il 11,9%, si legge nel monitoraggio dell'Iss. Cresce di conseguenza il numero di regioni che superano la soglia del 10% per le terapie intensive; sono 12: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Lombardia, Prov. di Bolzano e Trento, Piemonte, Toscana e ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione per Ma Emiliano ora si faccia qualche domanda La notizia dell'arresto di Mario Lerario, trovato con una bustarella nelle mani, è molto rilevante, probabilmente la più importante nella storia recente di questa Regione. E non lo è per il fatto in sé, pure incredibile. Ma per almeno tre ragioni. 1) Mario Lerario non è un dirigente qualsiasi. E' Il dirigente. E' l'uomo che ha tenuto la cassa di tutta l'...

Indagine sull'ospedale Covid di Bari: scattano le perquisizioni, otto indagati ... tra i quali imprenditori e il funzionario della Regione Puglia Antonio Mercurio, indagate in concorso con l'ormai ex dirigente della Protezione civile regionale Mario Lerario, arrestato ieri , per i ...

REGIONE: CONCORSO PUBBLICO PER TRADUTTORE / Comunicati stampa / News / Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Dalla Regione 300mila euro per il ponte di Calcinaia Dal Municipio del Comune di Calcinaia, il Sindaco, Cristiano Alderigi, si dichiara evidentemente soddisfatto per questo provvedimento: “Un’ottima notizia che non può che rallegrarci. Con questo ...

TOSCANA, Nuovi 3.337 casi di Covid-19. 3 i decessi In Toscana sono 327.770 i casi di positività al Coronavirus, 3.337 in più rispetto a ieri (3.219 confermati con tampone molecolare e 118 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono ...

