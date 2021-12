Regali di Natale in tempo di pandemia, 1 italiano su 4 non ne farà. Quali sono le nuove tendenze (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche questo Natale trascorrerà all’insegna della pandemia, a cui quest’anno si aggiungono i rincari in arrivo nelle bollette di luce e gas e l’aumento dei prezzi di molte materie prime. Un’indagine di Confcommercio ha stimato quale potrebbe essere l’impatto di questo quadro sulle festività e, in particolare, sui Regali. Come sarà il Natale 2021: perché 1 italiano su 4 non farà Regali Anche nel 2021 sembra confermato il trend dello scorso Natale: il 26% degli italiani, cioè quasi 1 persona su 4, non scambierà Regali. Tra le principali motivazioni individuate dall’indagine di Confcommercio spiccano la necessità di risparmiare a causa della persistente incertezza economica oppure proprio a causa di un peggioramento della propria ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche questotrascorrerà all’insegna della, a cui quest’anno si aggiungono i rincari in arrivo nelle bollette di luce e gas e l’aumento dei prezzi di molte materie prime. Un’indagine di Confcommercio ha stimato quale potrebbe essere l’impatto di questo quadro sulle festività e, in particolare, sui. Come sarà il2021: perché 1su 4 nonAnche nel 2021 sembra confermato il trend dello scorso: il 26% degli italiani, cioè quasi 1 persona su 4, non scambierà. Tra le principali motivazioni individuate dall’indagine di Confcommercio spiccano la necessità di risparmiare a causa della persistente incertezza economica oppure proprio a causa di un peggioramento della propria ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Natale, Confcommercio: un italiano su 4 non farà regali #natale - Pontifex_it : Il Tempo di #Avvento serve a fermarsi e chiedersi come preparare il #Natale. Siamo indaffarati in tanti preparativi… - juventusfc : Anche a Natale è fondamentale il gioco di squadra ???? Gioca con noi: crea la formula per un Natale perfetto ??… - startzai : RT @Angi_tech: 'A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati.' (Alda Merini) #BuoneFeste #Natale #Me… - MichaelGiulian2 : RT @ViolaMilano: Mio figlio: mamma non ti preoccupare, lo so che i regali che vorrei sono troppo costosi. Perciò te ne ho chiesto uno che c… -