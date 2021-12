Regali da scegliere nel magazzino delle cose salvate. I consigli del Foglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) ... sarebbe facile abitare ascoltando musica elettronica (Lane 8, And we knew it was your time; Atlas) ... E con l'orecchio io ti leggo'. Un film. 'Mulholland Drive', David Lynch. Ah, se solo fosse ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 dicembre 2021) ... sarebbe facile abitare ascoltando musica elettronica (Lane 8, And we knew it was your time; Atlas) ... E con l'orecchio io ti leggo'. Un film. 'Mulholland Drive', David Lynch. Ah, se solo fosse ...

Ultime Notizie dalla rete : Regali scegliere Regali da scegliere nel magazzino delle cose salvate. I consigli del Foglio Una canzone, un libro, un film, un oggetto, un viaggio. Che cosa portereste con voi dell'anno che sta finendo per offrirlo in dono o per accompagnarvi e ispirarvi nel 2022? Questa è la lista dei ...

L'ultima notte dell'anno nei ristoranti di Roma Perfetto per la spesa quotidiana e per i regali delle feste, la bottega ispira quest'anno più di 60 ... si può girare tra le botteghe, ma anche scegliere la "Che Buono Card" e avere una carta prepagata ...

Regali da scegliere nel magazzino delle cose salvate. I consigli del Foglio Una canzone, un libro, un film, un oggetto, un viaggio. Che cosa portereste con voi dell’anno che sta finendo per offrirlo in dono o per accompagnarvi e ispirarvi nel 2022? Questa è la lista dei desid ...

