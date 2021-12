Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Rampelli, 'necessaria intesa anche per elezione diretta Capo Stato o premier'... - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Quirinale, Rampelli (VPC-FdI): bene segnali distensivi di Letta, centrodestra sia protagonista - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Quirinale, Rampelli (VPC-FdI): bene segnali distensivi di Letta, centrodestra sia protagonista - FDI_Parlamento : Quirinale, Rampelli (VPC-FdI): bene segnali distensivi di Letta, centrodestra sia protagonista - vocedelpatriota : Quirinale, Rampelli (VPC-FdI): bene segnali distensivi di Letta, centrodestra sia protagonista -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Rampelli

il Giornale

...Una sottolineatura che nasconde un suggerimento al premier in vista delle elezioni per il:...critica arriva dal vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d'Italia Fabio, ...Anche Fabio, vicepresidente della Camera, esclude che il nome Moratti rientri in una trattativa per il: "Ritengo infondata l'ipotesi di un incontro indirizzato alle dinamiche ...Roma, 24 dic. “Se riusciremo ad avere numeri sufficienti per altre convergenze noi staremo sulla candidatura di Berlusconi nell'auspicio che possa diventare Pre ..."Penso che sotto l'albero di Natale non troveremo il nuovo Capo dello Stato. Il Pd deve rinunciare a immaginare di designare per l'ennesima volta una sua personalità, deve stare tranquillo. Il centrod ...