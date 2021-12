Quirinale, in vista del voto si cerca l’opposizione.Il gioco di sponda e i rischi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chi avrebbe mai immaginato, anche solo pochi anni fa, che ad una festa della destra (che più destra non ce n’è) facessero la fila i segretari dei partiti dell’arco costituzionale per dialogare con la sua leader? Negli anni ’60 (eravamo ormai a un ventennio di distanza dalla caduta del fascismo) vigeva ancora il bando decretato alla fine della guerra mondiale dai partiti antifascisti nei confronti di quelli che erano considerati – e si consideravano - gli epigoni dei «ragazzi di Salò». Alle tribune politiche del tempo non c’era alcun partito democratico che accettasse di partecipare a un dibattito, se fosse stato presente un esponente del Msi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Chi avrebbe mai immaginato, anche solo pochi anni fa, che ad una festa della destra (che più destra non ce n’è) facessero la fila i segretari dei partiti dell’arco costituzionale per dialogare con la sua leader? Negli anni ’60 (eravamo ormai a un ventennio di distanza dalla caduta del fascismo) vigeva ancora il bando decretato alla fine della guerra mondiale dai partiti antifascisti nei confronti di quelli che erano considerati – e si consideravano - gli epigoni dei «ragazzi di Salò». Alle tribune politiche del tempo non c’era alcun partito democratico che accettasse di partecipare a un dibattito, se fosse stato presente un esponente del Msi.

Advertising

ilriformista : La #Lega e il #Movimento5Stelle mettono in scena un voto di scambio su navigator e firma digitale per le liste elet… - tempoweb : Anche #Draghi dice le bugie. Il piano del #governo è a metà e non si è mai vista un'autocandidatura #quirinale… - ilfoglio_it : Il fantacolle e chi non vuole arrendersi a Draghi prima del tempo. Perché anche chi è abituato a tessere la tela in… - valmalene : @goggiasofia @Quirinale Fino a ieri tifavo spudoratamente per te, dopo averti vista alla consegna del Tricolore ti ADORO! - antiinfluencer1 : @Lia_Varoli Le due vengono dal Gruppo Misto, con trascorsi la prima nel Movimento Cinque Stelle, la seconda in Frat… -