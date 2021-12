Quirinale | Draghi condizionato dal fattore stress | fare il presidente della Repubblica è meno faticoso che guidare Palazzo Chigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Habemus Papam? Tra i tanti motivi che hanno indotto Marioa dare implicitamente la sua disponibilità a salire al Colle, ce ne è uno che merita di essere sottolineato: lo «» che pesa molto ae che ha sempreSuperMario anche in tempi non sospetti quando non era ancora «un nonno al servizio delle istituzioni». È chiaro che sette anni alpossono certamente far gola anche ad un personaggio un po' atipico (gli americani lo chiamavano «unitalian», tanto sembrava così poco italiano) come Mario, ma pure le giornate frenetiche da premier potrebbero averele sue ambizioni. E il «» non è certo da sottovalutare: me lo disse lui stesso, alcuni anni ...