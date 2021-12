Qui è solo una bambina, oggi è la showgirl più amata: la riconoscete? (Di venerdì 24 dicembre 2021) La storica ballerina Heather Parisi ha voluto condividere sui social un post. All’interno un forte messaggio ma anche una sorta di allusione. Heather Parisi (Instagram)Nel panorama della danza mondiale, Heather Parisi ha dimostrato di avere gran talento. La sua carriera è stata straordinaria e non si rifà solo al mondo della danza. Lei è stata anche artefice di alcune canzoni e protagonista di alcuni film. Vista l’enorme personalità, la ballerina americana ha voluto condividere un post di auguri non proprio comune. Nel corso di questi due anni, l’artista ha avuto sempre una posizione forte sulla questione vaccini e Green Pass. Più volte ha voluto dir la sua, mostrando tutto il suo disappunto verso questi argomenti. Una posizione contraria alle soluzioni applicate che hanno fatto molto discutere. Ecco perché il suo messaggio di Natale assume tutto un ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 dicembre 2021) La storica ballerina Heather Parisi ha voluto condividere sui social un post. All’interno un forte messaggio ma anche una sorta di allusione. Heather Parisi (Instagram)Nel panorama della danza mondiale, Heather Parisi ha dimostrato di avere gran talento. La sua carriera è stata straordinaria e non si rifàal mondo della danza. Lei è stata anche artefice di alcune canzoni e protagonista di alcuni film. Vista l’enorme personalità, la ballerina americana ha voluto condividere un post di auguri non proprio comune. Nel corso di questi due anni, l’artista ha avuto sempre una posizione forte sulla questione vaccini e Green Pass. Più volte ha voluto dir la sua, mostrando tutto il suo disappunto verso questi argomenti. Una posizione contraria alle soluzioni applicate che hanno fatto molto discutere. Ecco perché il suo messaggio di Natale assume tutto un ...

