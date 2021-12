Quarta dose vaccino, Israele stop: dipende da variante Omicon (Di venerdì 24 dicembre 2021) Serve la Quarta dose di vaccino? Quando? La diffusione della variante Omicron, con il boom di contagi in molti paesi, contribuisce ad alimentare il dibattito. La terza dose è sufficiente per piegare la curva o bisognerà ricorrere in tempi relativamente brevi ad un altro booster, magari aggiornato? Le domande sono lecite dopo la retromarcia di Israele. Il paese, all’avanguardia nella campagna di vaccinazione sinora e considerato una sorta di ‘laboratorio di test’ dal resto del mondo, ha fatto scattare il semaforo rosso: la Quarta dose, che avrebbe dovuto essere somministrata da domenica ad over 60 e personale sanitario, per ora rimane nella scatola. Lo ha deciso il ministero della Sanità israeliano, come riferisce l’emittente Channel 13. Il direttore ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Serve ladi? Quando? La diffusione dellaOmicron, con il boom di contagi in molti paesi, contribuisce ad alimentare il dibattito. La terzaè sufficiente per piegare la curva o bisognerà ricorrere in tempi relativamente brevi ad un altro booster, magari aggiornato? Le domande sono lecite dopo la retromarcia di. Il paese, all’avanguardia nella campagna di vaccinazione sinora e considerato una sorta di ‘laboratorio di test’ dal resto del mondo, ha fatto scattare il semaforo rosso: la, che avrebbe dovuto essere somministrata da domenica ad over 60 e personale sanitario, per ora rimane nella scatola. Lo ha deciso il ministero della Sanità israeliano, come riferisce l’emittente Channel 13. Il direttore ...

