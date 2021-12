Quando riprende la Coppa del Mondo di biathlon? Appuntamento a Oberhof per la Befana: programma gare, orari, tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Spetterà ad Oberhof (Germania) essere teatro del primo Appuntamento del 2022 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi tedesche si gareggerà, osservando quel che c’è nella calda, vista la corrispondenza con il 6 gennaio (Befana). Nel giorno dell’Epifania prenderà il via il programma di gara con la 10 km sprint maschile. Il 7 gennaio sarà la volta della 7.5km sprint femminile prima della mixed relay e della single mixed relay del giorno successivo. Calerà il sipario con i due inseguimenti: la prova maschile inizierà alle 12.30, mentre quella femminile alle 14.45. Fari puntati soprattutto sul settore femminile dove Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di riscontri degni del loro nome, dopo aver mostrato segnali di vitalità nelle ultime ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Spetterà ad(Germania) essere teatro del primodel 2022 delladeldi. Sulle nevi tedesche siggerà, osservando quel che c’è nella calda, vista la corrispondenza con il 6 gennaio (). Nel giorno dell’Epifania prenderà il via ildi gara con la 10 km sprint maschile. Il 7 gennaio sarà la volta della 7.5km sprint femminile prima della mixed relay e della single mixed relay del giorno successivo. Calerà il sipario con i due inseguimenti: la prova maschile inizierà alle 12.30, mentre quella femminile alle 14.45. Fari puntati soprattutto sul settore femminile dove Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vanno a caccia di riscontri degni del loro nome, dopo aver mostrato segnali di vitalità nelle ultime ...

