PSG, non solo Donnarumma: nuovo ‘scippo’ al Milan (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’accordo tra il Milan e Kessie sul rinnovo è ancora un miraggio. Il PSG potrebbe soffiare un altro punto cardine di Pioli dopo Donnarumma. Dopo la sconfitta interna di domenica contro il Napoli di Spalletti, il Milan ha battutto 2-4 il sorprendente Empoli di Andreazzoli. Con questo successo i rossoneri hanno rinforzato la seconda posizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’accordo tra ile Kessie sul rinnovo è ancora un miraggio. Il PSG potrebbe soffiare un altro punto cardine di Pioli dopo. Dopo la sconfitta interna di domenica contro il Napoli di Spalletti, ilha battutto 2-4 il sorprendente Empoli di Andreazzoli. Con questo successo i rossoneri hanno rinforzato la seconda posizione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Yuro_23 : RT @mirkonicolino: (#GdS) Per #Icardi la #Juventus ha proposto al #PSG uno scambio di prestiti con #Arthur. Risposta secca di #Leonardo: se… - AdeNugraha999 : RT @mirkonicolino: (#GdS) Per #Icardi la #Juventus ha proposto al #PSG uno scambio di prestiti con #Arthur. Risposta secca di #Leonardo: se… - Korrado77 : @dayfootball1981 Il psg non ha bisogno di fare favori nè di ricevere elemosine. E con la juve hanno il coltello dal… - Davidecampa_ : @Ich_bin_Fuchs @90ordnasselA @MartyIM97 @lequipe @AchrafHakimi La classifica? La classifica in Francia non conta nu… - CorJuve : RT @mirkonicolino: (#GdS) Per #Icardi la #Juventus ha proposto al #PSG uno scambio di prestiti con #Arthur. Risposta secca di #Leonardo: se… -