Proroga organico covid: 400 milioni per 18 mila contratti docenti e 7800 ATA. TESTO UFFICIALE LEGGE DI BILANCIO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Senato ha posto la fiducia al maximendamento relativo alla LEGGE di BILANCIO. Il TESTO adesso arriva alla Camera. In base a quanto risulta alla versione definitiva approvata dai senatori e relativa relazione tecnica, il Governo stanzia 400 milioni di euro per prolungare fino al termine delle lezioni, il personale docente e ATA aggiuntivo connesso all'emergenza covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Senato ha posto la fiducia al maximendamento relativo alladi. Iladesso arriva alla Camera. In base a quanto risulta alla versione definitiva approvata dai senatori e relativa relazione tecnica, il Governo stanzia 400di euro per prolungare fino al termine delle lezioni, il personale docente e ATA aggiuntivo connesso all'emergenza. L'articolo .

