Pronto soccorso sotto organico piano d'emergenza di Marche Nord: 'Tutti i medici vadano in aiuto' (Di venerdì 24 dicembre 2021) PESARO - 'Tutti i medici non esenti per motivi di salute o altri motivi contrattualmente previsti saranno tenuti a coprire alcuni turni presso i due Pronto soccorso secondo la turnistica predisposta'. ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 dicembre 2021) PESARO - 'non esenti per motivi di salute o altri motivi contrattualmente previsti saranno tenuti a coprire alcuni turni presso i duesecondo la turnistica predisposta'. ...

Advertising

Open_gol : Convinto No vax, si era presentato in pronto soccorso sabato con difficoltà respiratorie prima di essere ricoverato… - Cap6Baresi : @ChristianTolve E’ successo lo stesso a mia moglie??…in tre giorni siamo andati due volte al pronto soccorso ma dopo… - nickvox1 : RT @Pino71_: @liliaragnar Pochi RT....! Sono sgomento! Il sacrificio che sto affrontando mi sembra vano! Cmq non cedero' a nessun ricatto… - GobboPatrich : @barbarab1974 @_Carabinieri_ @ANMagistrati Lo vado dicendo anche io da Agosto. Le mie figlie lo hanno preso. Medico… - Marco1999Busa : RT @Pino71_: @liliaragnar Pochi RT....! Sono sgomento! Il sacrificio che sto affrontando mi sembra vano! Cmq non cedero' a nessun ricatto… -