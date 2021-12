Presidente federcalcio Nigeria | ' Mourinho ct? Lo abbiamo contattato'

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Amaju Pinnick ,dellana, alla ricerca di un nuovo tecnico per la nazionale che sta per disputare la Coppa d'Africa ha riferito al quotidiano "This" di aver avuto ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, la Nigeria vuole Mourinho come nuovo ct: Sorpresa dalla Nigeria: il presidente della Federcalcio ha rivelato,… - sportface2016 : #Roma, il Presidente della Federcalcio #Nigeriana ammette: “Abbiamo parlato con #Mourinho, stiamo facendo tutto il… - ariolsz : RT @marcoconterio: ?? ???? Il Presidente della Federcalcio della #Nigeria, Amaju Pinnick, esce allo scoperto a sorpresa con il media This Nige… - marcoconterio : ?? ???? Il Presidente della Federcalcio della #Nigeria, Amaju Pinnick, esce allo scoperto a sorpresa con il media This… - 100x100Napoli : Così il presidente della Federcalcio nigeriana -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente federcalcio

Amaju Pinnick ,dellanigeriana, alla ricerca di un nuovo tecnico per la nazionale che sta per disputare la Coppa d'Africa ha riferito al quotidiano "This Nigeria" di aver avuto contatti con ...... e di avergli fatto una proposta, secondo quanto riferisce il quotidiano 'This Nigeria' sia nell'edizione cartacea che su quella online, è Amaju Pinnick,dellalocale, alla ...Notizia abbastanza sorprendente quella che arriva dalla Nigeria dove, il presidente della Federcalcio, Amaju Pinnick, ha rivelato al quotidiano This Nigeria, di aver contattato José Peseiro, ma soprat ...Il Senegal ha reso nota la lista dei convocati per la Coppa d'Africa: quattro i giocatori militanti in Serie A, tra cui Kalidou Koulibaly.