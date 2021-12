Premio Oscar, film Sorrentino in shortlist 15 titoli internazionali (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Academy ha annunciato le shortlist in dieci categorie per la 94esima edizione dei Premi Oscar. Tra i quindici titoli in lizza per il miglior film in lingua straniera c'è anche quello di Paolo Sorrentino, "E' stata la mano di Dio", che racconta la giovinezza del regista vissuta a Napoli. Sorrentino ha già vinto il prestigioso riconoscimento dell'Academy Award nel 2014 con "La Grande Bellezza", che gli è valso anche un Golden Globe. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'Academy ha annunciato lein dieci categorie per la 94esima edizione dei Premi. Tra i quindiciin lizza per il migliorin lingua straniera c'è anche quello di Paolo, "E' stata la mano di Dio", che racconta la giovinezza del regista vissuta a Napoli.ha già vinto il prestigioso riconoscimento dell'Academy Award nel 2014 con "La Grande Bellezza", che gli è valso anche un Golden Globe.

