Premier League | un’altra gara rinviata | si tratta di Everton-Burnley

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’epidemia di Covid 19 continua a non dare pace alla. Dopo Leeds-Liverpool e Watford-Wolves, infatti, è statapartita prevista nel Boxing Day: sidi. Di pochi minuti fa l’ufficialità della decisione dei vertici della lega inglese. Il motivo – fa sapere il– un focolaio nel gruppo squadra dell’. La partita sarà riprogrammata nelle prossime settimane. Thehave informed us that our home fixture on Boxing Day has been postponed due to a Covid outbreak within thesquad. pic.twitter.com/6nOTE9WIwx —FC (@Official) December 24, 2021 L'articolo ...