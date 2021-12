Premier League | Antonio Conte attacca | “Riunione? Perdita di tempo se hai un muro davanti”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)non le manda a dire nella conferenza stampa di presentazione di Tottenham-Crystal Palace, in programma nel Boxing Day di domenica 26 dicembre. Il tecnico degli Spurs infatti ha parlato dellatra gli allenatori e i vertici della, tenuta nelle scorse ore a proposito dell’impatto della pandemia sulla salute dei giocatori. “Penso che sia stata unadi, alcuni allenatori hanno provato a chiedere soluzioni ma dall’altra parte era stato già tutto deciso. Incontri così non servono se dall’altra parte trovi una te. Puoi chiedere quello che vuoi, ma non cambia nulla.” In merito al focolaio Covid,ha confermato che i giocatori sono di nuovo tutti a ...

...in coerenza con il passato di tenere duro su Udinese - Salernitana così da non creare pericolosi precedenti e tutti guardano con apprensione a quanto accade in Inghilterra dove lasi ...