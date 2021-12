Preghiera al Santo del giorno: come essere ottimisti grazie a San Delfino di Bordeaux (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi, 24 Dicembre 2021, oltre ad essere la Vigilia di Natale, si festeggia anche San Delfino di Bordeaux. Etimologia: Delfino = Delfino, animale Sacro ad ApolloEmblema: Bastone PastoraleMartirologio Romano: A Bordeaux in Aquitania, in Francia, san Delfino, vescovo, che fu unito a san Paolino da Nola da intima familiarità e si adoperò strenuamente per combattere l’eresia priscillianista. Lo sappiamo dalla Cronaca di Sulpizio Severo, dalle cinque lettere di Paolino di Nola e dalla nota di Ambrogio di Milano. Troviamo anche nuovi elementi nell'Epitoma Chronicon di Prospero d'Aquitania. Dopo Orientale, Delfino è il primo vescovo di Bordeaux ad essere certificato con certezza. Partecipò al concilio di Saragozza nel 380, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi, 24 Dicembre 2021, oltre adla Vigilia di Natale, si festeggia anche Sandi. Etimologia:, animale Sacro ad ApolloEmblema: Bastone PastoraleMartirologio Romano: Ain Aquitania, in Francia, san, vescovo, che fu unito a san Paolino da Nola da intima familiarità e si adoperò strenuamente per combattere l’eresia priscillianista. Lo sappiamo dalla Cronaca di Sulpizio Severo, dalle cinque lettere di Paolino di Nola e dalla nota di Ambrogio di Milano. Troviamo anche nuovi elementi nell'Epitoma Chronicon di Prospero d'Aquitania. Dopo Orientale,è il primo vescovo diadcertificato con certezza. Partecipò al concilio di Saragozza nel 380, ...

