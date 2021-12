Preghiamo oggi 24 dicembre la Madonna di Inzing | Si sente il Il suo singhiozzo disperato

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Molti sentono un pianto straziante all’interno di una casa, proveniente da un oggetto che non si sapeva si trovasse lì. Nel momento in cui viene trasferito in chiesa, diviene sfolgorante di luce e da quel momento iniziano ad accadere miracoli. Da lì non cessano di provenire singhiozzi e vere e proprie lacrime, fino a che L'articolo24ladiSiil Il suoproviene da La Luce di Maria.