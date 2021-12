Precauzioni Covid: salta anche lo show della Rimbamband del 31 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo. Dopo quello previsto al piazzale degli Alpini, un altro spettacolo di Capodanno salta a Bergamo a causa dei contagi elevati. Ente Fiera Promoberg annuncia l’annullamento dello spettacolo portato in scena dalla Rimbamband in programma il 31 dicembre 2021 al Creberg Teatro di Bergamo. Spiegano i promotori: “Ci sentiamo in dovere, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, di tutelare e garantire maggior serenità al nostro pubblico che ci segue con dedizione e affetto soprattutto in una serata di festa come quella di fine anno”. Hanno pertanto “deciso di annullare lo spettacolo della Rimbamband in programma al CrebergTeatroBergamo il31 dicembre, con l’augurio di poterlo riproporre in futuro”. Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito del teatro ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Bergamo. Dopo quello previsto al piazzale degli Alpini, un altro spettacolo di Capodannoa Bergamo a causa dei contagi elevati. Ente Fiera Promoberg annuncia l’annullamento dello spettacolo portato in scena dallain programma il 312021 al Creberg Teatro di Bergamo. Spiegano i promotori: “Ci sentiamo in dovere, in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, di tutelare e garantire maggior serenità al nostro pubblico che ci segue con dedizione e affetto soprattutto in una serata di festa come quella di fine anno”. Hanno pertanto “deciso di annullare lo spettacoloin programma al CrebergTeatroBergamo il31, con l’augurio di poterlo riproporre in futuro”. Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito del teatro ...

