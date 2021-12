Politiche agricole | convegno bizzarro | contributo certo

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Fiori commestibili, argomenti generici e criteri imperscutabili. I fondi concessi a vari eventi dal ministero, che è sotto la guida di Stefano Patuanelli, suscitano legittime perplessità. Cibo e vino prima di tutto. Del resto, quando si parla di ministero dellenon potrebbe essere altrimenti. Ma in questo caso più che alla degustazione si è badato alle parole: il Mipaaf, guidato dal Cinque stelle Stefano Patuanelli, ha sborsato 300.000 euro per soddisfare gli appetiti di diversi enti e organizzazioni. Per carità, la cifra non fa sballare i già terremotati conti pubblici, restano però singolari le iniziative che hanno ricevuto le sovvenzioni pubbliche. La prima nella classe, nel vero senso della parola essendo la più alta in graduatoria, è l’Università di Pisa, beneficiaria di 35.000 euro. Per quale motivo ha ricevuto tale somma? ...