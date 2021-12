Platek | «Lavoriamo per migliorare le strutture Spezia merita la Serie A»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Robert, proprietario dello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Napoli Robert, proprietario dello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni. VITTORIA CONTRO IL NAPOLI – «La vittoria a Napoli e? stata una grande emozione perche? ottenuta con coraggio e carattere in casa di una delle squadre che lotta per lo scudetto. Al Maradona abbiamo raccolto tre punti fondamentali e credo sia stato un bellissimo regalo per tutti i nostri tifosi». SALVEZZA – «La qualita? dellola salvezza. Il valore dei calciatori che compongono la rosa piu? giovane del campionato, lo staff, la dirigenza oltre alla passione del pubblico: sono tutti aspetti che fanno dellouna realta? ...

