Picco lontano | cosa accadrà a gennaio | conferme dal ministero | tsunami-Covid Terrorismo o realtà? L' ombra del lockdown

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Una "spruzzata" di terrore arriva da Walter Ricciardi, il consulente aldella Salute di Roberto Speranza nonché professore ordinario di Igiene alla Cattolica di Roma. L'esperto, ovviamente, ha fatto il punto su, vaccino e soprattutto variante Omicron. E come spesso accade quando di mezzo c'è Ricciardi, le previsioni sono delle più nefaste. "Certamente ci sono alcune categorie, quelle a contatto con il pubblico, che con Omicron diventano vettori di trasmissione se non sono vaccinati. Di fatto tutte le operazioni a contatto con il pubblico dovranno prevedere prima o poi l'obbligo vaccinale", rimarca. E ancora, aggiunge: "Ci sarà una crescita incrementale dei contagi, anzi credo che asarà esponenziale. Dobbiamo operare tutte le misure necessarie e una di queste è appunto l'obbligo vaccinale per chi è a contatto ...

' Prevedo che a gennaio avremo un rialzo forte dei casi di Covid , il picco è ancora lontano e dobbiamo ancora resistere ', ha spiegato Ricciardi in un'intervista a Sky Tg24.