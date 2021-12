Perché non si mangia carne alla vigilia di Natale?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) I festeggiamenti natalizi si aprono ufficialmente la sera della, con il tradizionale cenone che accompagna verso lo scoccare della mezzanotte. È il momento più atteso dai piccoli (beh, anche dai più grandicelli per la verità…), che possono finalmente scartare i loro doni sotto l’albero. Prima vera e propria occasione per stare insieme e respirare l’atmosfera delle feste, la tavola delladel 24 dicembre non conosce la. La tradizione vuole, infatti, che ladisi ceni rigorosamente a base di pesce mentre solo di rado il menu prefestivo contempla le carni. Di qualsiasi tipo, dal vitello al maiale. La spiegazione sta nelle usanze della tradizione religiosa cattolica che vorrebbe, per il giorno che precede la festività, una tavola austera. E dal momento che un tempo la ...