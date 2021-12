“Perché lo hai fatto?”. GF Vip, nuova polemica su Alex Belli. Concorrenti e pubblico ci sono rimasti male (Di venerdì 24 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, è successo dopo il messaggio di Alex Belli recapitato in casa degli inquilini. Una lettera che l’ex volto di Centovetrine ha ben pensato di indirizzare ai Concorrenti rimasti in gara. Tutti riuniti sui divani, in salotto, per leggere insieme le parole del compagno di avventura. Un momento seguito, però, anche da alcune critiche da parte dei fan. Tutto per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Questo il contenuto della lettera di Akex Belli: “Cari Grandi Fratelli e Sorelle. Nonostante io non sia fisicamente lì con voi il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella Casa, e sappiate che mi mancate tanto. A te, Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te, David mio compagno di creatività e leggerezza”. E ancora: “A te, Manuel mio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, è successo dopo il messaggio direcapitato in casa degli inquilini. Una lettera che l’ex volto di Centovetrine ha ben pensato di indirizzare aiin gara. Tutti riuniti sui divani, in salotto, per leggere insieme le parole del compagno di avventura. Un momento seguito, però, anche da alcune critiche da parte dei fan. Tutto per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Questo il contenuto della lettera di Akex: “Cari Grandi Fratelli e Sorelle. Nonostante io non sia fisicamente lì con voi il mio cuore e le mie energiein ogni angolo di quella Casa, e sappiate che mi mancate tanto. A te, Katia mia insegnante di rigore e di vita. A te, David mio compagno di creatività e leggerezza”. E ancora: “A te, Manuel mio ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché hai Miriana Trevisan fa una scenata di gelosia a Biagio D'Anelli/ 'Sono single', poi? Miriana spiega che determinati comportamenti di Biagio non le piacciono: "Mi hai chiesto per ben tre volte se ero gelosa. Perché mi ha fatto quella domanda?". Giacomo Urtis, scoop su Miriana Trevisan/...

Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli affronta Miriana Trevisan: "Mi sono rotto i co****ni, sono deluso" ... "Mi sono rotto i co****ni Mirià, tu c'entri perché al secondo aereo mi girano i co****ni" . "Non hai capito la dinamica" ha aggiunto D'Anelli "A me non innervosisce l'aereo, ma come reagisci tu. Io ...

