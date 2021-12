Perché il governo deve intervenire sul bonus-mania (Di sabato 25 dicembre 2021) La bonus-mania che il governo non è riuscito a smontare ripropone la necessità di disboscare la giungla di “spese fiscali” che affliggono da sempre il sistema, creando complicazioni ai cittadini e danni erariali non marginali allo Stato. Su 81 bonus fiscali indicati nel modello 730 di quest’anno, 60 sono usati da meno dell’1% dei contribuenti. Una frammentazione con cui governo e Parlamento dovranno confrontarsi per riordinare le agevolazioni, così come impone il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Ma è difficile essere ottimisti. Da anni si discute di “tax expenditures” senza che nulla sia cambiato. Dietro l’espressione inglese “tax expenditures” sono raggruppate varie agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni contribuenti: dalle classiche detrazioni e deduzioni d’imposta, ... Leggi su formiche (Di sabato 25 dicembre 2021) Lache ilnon è riuscito a smontare ripropone la necessità di disboscare la giungla di “spese fiscali” che affliggono da sempre il sistema, creando complicazioni ai cittadini e danni erariali non marginali allo Stato. Su 81fiscali indicati nel modello 730 di quest’anno, 60 sono usati da meno dell’1% dei contribuenti. Una frammentazione con cuie Parlamento dovranno confrontarsi per riordinare le agevolazioni, così come impone il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Ma è difficile essere ottimisti. Da anni si discute di “tax expenditures” senza che nulla sia cambiato. Dietro l’espressione inglese “tax expenditures” sono raggruppate varie agevolazioni fiscali che riducono il prelievo per alcuni contribuenti: dalle classiche detrazioni e deduzioni d’imposta, ...

