Pensioni anticipate 2022, esito confronto Draghi e sindacati: il miracolo non c’é stato (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il miracolo che qualcuno si aspettava non c’è stato. La convocazione il 20 dicembre delle OO.SS. da parte di Draghi dopo lo sciopero generale e in cui qualcuno in extremis sperava che potesse portare cambiamenti in ambito previdenziale, da inserire all’ultimo momento nella legge di bilancio, non ha portato nulla di nuovo per quest’anno. C’è stato solo un impegno da parte dell’esecutivo di convocare dopo il 6 gennaio 2022 tre tavoli sulla previdenza uno sulla flessibilità in uscita, uno sulla previdenza di giovani e donne e l’ultimo sulla previdenza complementare. Pensioni anticipate 2022, sindacati soddisfatti post incontro? Molto poco in verità ed oltretutto in linea con le affermazioni di Draghi alla fine di ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilche qualcuno si aspettava non c’è. La convocazione il 20 dicembre delle OO.SS. da parte didopo lo sciopero generale e in cui qualcuno in extremis sperava che potesse portare cambiamenti in ambito previdenziale, da inserire all’ultimo momento nella legge di bilancio, non ha portato nulla di nuovo per quest’anno. C’èsolo un impegno da parte dell’esecutivo di convocare dopo il 6 gennaiotre tavoli sulla previdenza uno sulla flessibilità in uscita, uno sulla previdenza di giovani e donne e l’ultimo sulla previdenza complementare.soddisfatti post incontro? Molto poco in verità ed oltretutto in linea con le affermazioni dialla fine di ...

