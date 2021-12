Paura in casa Ferragnez: costretti a cancellare le vacanze in montagna. Cos’è successo alla figlia Vittoria? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fedez e la consorte Chiara Ferragni speravano di passare il Natale in montagna, ma purtroppo nel primo pomeriggio hanno dovuto fare ritorno anticipato nella loro casa Milanese a causa delle condizioni di salute della piccolina di casa. LEGGI ANCHE => Bambini agitati per la vigilia di Natale? I consigli del guru del sonno per farli dormire La piccola Vittoria era già stata ricoverata lo scorso Ottobre con ‘febbre alta, disidratazione e difficoltà respiratorie’. Adesso la secondogenita dei Ferragnez sta di nuovo male. I genitori preoccupati per la bimba hanno deciso di rinunciare alla vacanza Natalizia per salvaguardare la sua salute. Ad annunciarlo sono stati entrambi i genitori sui solo canali social. Fedez ha pubblicato una storia sul suo Instagram, dove ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fedez e la consorte Chiara Ferragni speravano di passare il Natale in, ma purtroppo nel primo pomeriggio hanno dovuto fare ritorno anticipato nella loroMilanese a causa delle condizioni di salute della piccolina di. LEGGI ANCHE => Bambini agitati per la vigilia di Natale? I consigli del guru del sonno per farli dormire La piccolaera già stata ricoverata lo scorso Ottobre con ‘febbre alta, disidratazione e difficoltà respiratorie’. Adesso la secondogenita deista di nuovo male. I genitori preoccupati per la bimba hanno deciso di rinunciarevacanza Natalizia per salvaguardare la sua salute. Ad annunciarlo sono stati entrambi i genitori sui solo canali social. Fedez ha pubblicato una storia sul suo Instagram, dove ha ...

