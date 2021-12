Paura a Civitavecchia | fuga di gas sotto la palazzina | evacuate d’urgenza 12 famiglie

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Unadi gas e 12 nuclei familiari evacuati preventivamente la mattina della Vigilia di Natale. Siamo a, in via Giuseppe Castagnola al civico nr.6: è qui che dalle 8 i Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo per mettere in sicurezza due palazzine. Leggi anche: Tragico incidente sull’Aurelia tra 5 mezzi: 2 feriti, morti 3 cavallidi gas aI vigili del Fuoco stanno intervenendo in questi momenti per unadi gasstante un condominio composto da due palazzine. Preventivamente sono stati evacuati 12 nuclei familiari e la strada interessata è stata interdetta al traffico veicolare e a quello pedonale. Sul posto anche il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico). su Il Corriere della Città.

Lunedì scorso, intorno alle 10 circa, i pompieri disono intervenuti per un ... Alcuni passanti si sono fermati e hanno aiutato la donna ad uscire dall'auto, perche potesse finire ...NewTuscia -Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo, in questi giorni di preparazione ... Come se tutto questo non bastasse, la noia e ladegli eventi affliggono in ...Una fuga di gas e 12 nuclei familiari evacuati preventivamente la mattina della Vigilia di Natale. Siamo a Civitavecchia, in via Giuseppe Castagnola al civico nr.6: è qui che dalle 8 i Vigili del ...TOLFA – Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia. Lunedì scorso, intorno alle 10 circa, i pompieri di Civitav ...