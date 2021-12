Pattinaggio artistico | Nazionali Russi | Kamila Valieva ancora eccezionale! la fuoriclasse avanti dopo lo short

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Prosegue il momento d’oro di. Ladi Kazan ha infatti confermato la sua saldissima leadership imponendosi con merito nello spettacolareprogram femminile dei Campionatididi figura, rassegna in fase di svolgimento a San Pietroburgo, mandando in visibilio il Yubileyny Sports Palace con l’ennesima prestazione spaziale della stagione. La stella del gruppo di Eteri Tutberidze si è resa protagonista di una performance che ha rasentato la perfezione; splendido a tal proposito il triplo axel inaugurale, eseguito con le braccia alzate durante le fasi di rotazione, così come il triplo flip e la combinazione in zona bonus triplo lutz/triplo toeloop. Migliorando ulteriormente il versante interpretativo (il programma è ...

Prosegue il momento d'oro di Kamila Valieva. La fuoriclasse di Kazan ha infatti confermato la sua saldissima leadership imponendosi con merito nello spettacolare short program femminile dei Campionati ...Il ritorno dell'alieno. Non potevano desiderare altro i veri appassionati di pattinaggio di figura se non vedere nuovamente Yuzuru Hanyu performare brillantemente sul ghiaccio. E l'atleta di Sendai no ...