Pattinaggio artistico | Nazionali Giapponesi | Che ritorno per Hanyu! L’alieno in testa dopo lo short

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildel. Non potevano desiderare altro i veri appassionati didi figura se non vedere nuovamente Yuzuru Hanyu performare brillantemente sul ghiaccio. E l’atleta di Sendai non ha deluso le aspettative, piazzandosi per dispersione sul gradino più alto del podioloai Campionati, in scena alla Super Arena di Saitama fino a domenica 26 dicembre. Il Pluri Campione Olimpico ha presentato per la prima volta il suo programma interpretato su “Introduction and Rondo Capriccioso” di Camille Saint-Saëns, inondando di bellezza, grazia, e maestosità tutti gli spettatori presenti oltre quelli collegati da ogni parte del mondo. Malgrado lo stop forzato causato da un infortunio alla caviglia, il nipponico non si è di certo ...

YUZURU HANYU È RIUSCITO A FARE IL QUADRUPLO AXEL!!! È STATA SCRITTA LA STORIA DEL PATTINAGGIO ARTISTICO

Il ritorno dell'alieno. Non potevano desiderare altro i veri appassionati di pattinaggio di figura se non vedere nuovamente Yuzuru Hanyu performare brillantemente sul ghiaccio. E l'atleta di Sendai no ...