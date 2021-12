“Passerò il Natale qui”. Positivo al Covid, il conduttore Mediaset ricoverato in ospedale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un messaggio affidato ai social in cui racconta le ore difficili che sta vivendo. “Non scenderò nei particolari, ma Si! sono Positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si! Passerò il #Natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni”. “Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: “Quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc. Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola il Natale e anche in condizioni peggiori”. A parlare così è il comico ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un messaggio affidato ai social in cui racconta le ore difficili che sta vivendo. “Non scenderò nei particolari, ma Si! sono! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh Si!il #in quarantena… Mentre nella mia testa sono passate mille cose in questi giorni”. “Ma vi risparmio le più pessimiste e vi dico l’unico pensiero che mi sembra giusto condividere: “Quante volte si è scherzato sulla noia delle feste natalizie, dei parenti che non vedi mai perché manco sai chi sono, dei regali riciclati, i maglioni con i rombi, la tombola ecc. Volevo solo dirvi che da quarantenato tutto questo mi mancherà da morire. E mi fa pensare a tutta quella gente che passerà sola ile anche in condizioni peggiori”. A parlare così è il comico ...

Comico Roberto Lipari positivo a Covid, ora sto meglio "Non scenderò nei particolari, ma sì sono positivo! E no!…non sono asintomatico. Vi scrivo solo oggi, perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle. Eh sì passerò il #natale in quarantena…". Lo scrive sul suo profilo Facebook il comico palermitano Roberto Lipari, conduttore di 'Striscia la Notizia' con Sergio Friscia. "Mentre nella mia testa sono ...

