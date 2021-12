Park Hyatt Milano riapre a marzo 2022 con nuovo interior design (Di venerdì 24 dicembre 2021) Park Hyatt Milano riapre a marzo 2022 dopo un importante intervento di restyling. La nuova estetica mira a valorizzare la sua forte identità storica e la posizione strategica, a due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II. Il 5 stelle lusso ha infatti rinnovato completamente le camere e le suite, affidandone la progettazione al pluripremiato studio internazionale Muza lab, fondato da Inge Moore e Nathan Hutchins. L’obiettivo è mettere in risalto il legame tra l’hotel e il tessuto urbano, valorizzandone al tempo stesso la sua identità internazionale. Il restyling ha interessato anche le aree comuni di Park Hyatt Milano: la Cupola, il Mio Lab bar e la spa. Anche il ristorante gastronomico si rinnova nei sapori e nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021)dopo un importante intervento di restyling. La nuova estetica mira a valorizzare la sua forte identità storica e la posizione strategica, a due passi dal Duomo e dalla Galleria Vittorio Emanuele II. Il 5 stelle lusso ha infatti rinnovato completamente le camere e le suite, affidandone la progettazione al pluripremiato studio internazionale Muza lab, fondato da Inge Moore e Nathan Hutchins. L’obiettivo è mettere in risalto il legame tra l’hotel e il tessuto urbano, valorizzandone al tempo stesso la sua identità internazionale. Il restyling ha interessato anche le aree comuni di: la Cupola, il Mio Lab bar e la spa. Anche il ristorante gastronomico si rinnova nei sapori e nel ...

