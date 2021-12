Papa Francesco | Praticare sano umorismo ? Clamoroso a Milano | dopo le parole del Pontefice | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel mirino di Striscia la Notizia, che come sempre non fa sconti a nessuno, ci finisce addirittura. Il tutto avviene nella puntata dell'antivigilia di Natale, quella del 23 dicembre, in onda ovviamente su Canale 5. A condurre la puntata la coppia storica e inossidabile condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo spunto per un servizio sularriva proprio dalledi quest'ultimo, pronunciate lo scorso 19 dicembre nel corso dell'Angelus.ha invitato i fedeli a mettere da parte "le lamentele" e a coltivare al contrario un "". "Se procediamo con il passo stanco dei brontolii e delle chiacchiere - aveva affermato Bergoglio -, non porteremo Dio a nessuno. Soltanto porteremo amarezze e cose ...