Papa Francesco: "Dopo il covid i paesi ricchi dimostrino solidarietà" (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Dopo il covid "l'avvenire del mondo sarà florido se sarà costruito e, dove serve, ricostruito insieme. Solo la vera e concreta fraternità universale ci salverà e ci permetterà di vivere tutti meglio". Lo dice Papa Francesco in una intervista a La Repubblica e a La Stampa. Questo però "significa che la comunità internazionale, la Chiesa a cominciare dal Papa, le istituzioni, chi ha responsabilità politiche e sociali e anche ogni singolo cittadino in particolare dei paesi più ricchi, non possono né devono dimenticare le regioni e le persone più deboli, fragili e indifese, vittime dell'indifferenza e dell'egoismo", aggiunge, "Ecco, prego Dio affinché in questo Natale trasmetta sulla Terra più generosità e solidarietà. Ma vere, pratiche e costanti, ... Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI -il"l'avvenire del mondo sarà florido se sarà costruito e, dove serve, ricostruito insieme. Solo la vera e concreta fraternità universale ci salverà e ci permetterà di vivere tutti meglio". Lo dicein una intervista a La Repubblica e a La Stampa. Questo però "significa che la comunità internazionale, la Chiesa a cominciare dal, le istituzioni, chi ha responsabilità politiche e sociali e anche ogni singolo cittadino in particolare deipiù, non possono né devono dimenticare le regioni e le persone più deboli, fragili e indifese, vittime dell'indifferenza e dell'egoismo", aggiunge, "Ecco, prego Dio affinché in questo Natale trasmetta sulla Terra più generosità e. Ma vere, pratiche e costanti, ...

Vaticano : Papa Francesco: "Quel Natale con i cappelletti di mia nonna" Stories of a Generation con Papa Francesco, la docu - serie di Simona Ercolani, è disponibile su Netflix dal 25 dicembre. Le domande sono le stesse, quindi è una conversazione con due giornalisti. ***...

Papa Francesco: "Quel Natale con i cappelletti di mia nonna" La Repubblica Il calcio celebra il beato Acutis: “Carlo patrono della Lega Pro” Gli amateur tanto cari a papa Francesco, calciofilo, ex cestista e grande appassionato di tutte le discipline olimpiche. Nella Christus vivit papa Bergoglio cita Carlo Acutis come modello da seguire ...

Natale con una poesia di Madre Teresa Madre Teresa di Calcutta ci parla del Natale in una poesia commovente, che ci riconcilia con il mondo, dandoci fiducia e speranza vero il futuro ...

