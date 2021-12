Palermo | esonerato Filippi | al suo posto riecco Silvio Baldini

Advertising

Giacomo Filippi, allenatore del, è statodal club rosanero, che ha affidato la guida tecnica della squadra a Silvio Baldini con un contratto fino al 30 giugno 2022 e rinnovo automatico in caso di promozione in ......stagione l'allenatore toscano decide di lasciare Empoli e assume l'incarico di tecnico del,... Baldini è nuovamentenel gennaio 2006 . L'approdo al Catania e la squalifica per il ...Il tecnico di Partinico, sollevato dall'incarico ironia della sorte in seguito ad un ko in terra laziale come Boscaglia nella scorsa stagione, paga gli ultimi risultati. Il suo sostituto è l'allenator ...Natale amaro in casa Palermo, la società non ha digerito il k.o. di Latina ed ha provveduto subito all'esonero di mister Filippi. Al suo posto è ufficiale ...