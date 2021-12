Pagellone sport italiano 2021 | atletica e ciclismo su pista eccellenze | bene il nuoto Disastro pallanuoto

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Si chiude un anno trionfale e memorabile per lo. Unin cui abbiamo vinto in lungo e in largo, facendo risuonare l’Inno di Mameli a ripetizione. Un anno speciale, che certamente non dimenticheremo. Dopo l’assenza nel 2020 per i motivi legati alla pandemia che aveva portato alla cancellazione della stragrande maggioranza degli eventi, quest’anno torna per fortuna l’attesodi OA. Voti altissimi per quasi tutti, addirittura dei 10 e lode, evento rarissimo per la nostra Testata…Eppure non manca qualche grave insufficienza, con tarli atavici che non sono stati colmati.: TUTTI I VOTI ALLOARRAMPICATAIVA: 6,5. Questoha fatto il suo ...