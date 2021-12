Oroscopo Marco Pesatori 25 dicembre 2021 | Vergine cinque stelle

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Benvenuti nella rubrica dedicata all'giornaliero di. In esclusiva a Ultimora News, l'astrologo è pronto a valutare il probabile andamento del penultimo giorno della settimana corrente. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche di sabato 25e la classifica segno per segno, con valutazione da una adel giorno 25: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Buon Natale! Marte in trigono vi dà un'energia strepitosa. Avete una verve contagiosa che gli altri apprezzano. Ricaricate chi vi sta vicino ma avete benefici effetti anche su amici e parenti lontani. In amore, c'è chi vi osserva e ...