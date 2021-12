Oroscopo di sabato 25 dicembre | sarà un Natale sorprendente in amore

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ariete – Tiratevi su e cercate di fare buon viso a cattivo gioco in questodi: oggi certe leggerezze nei vostri confronti non le sopportate, tuttavia, mantenete il vostro abituale contegno e cercate di superare questa giornata nel migliore dei modi. Oggi siate coraggiosi nell’affrontare una situazione che potrebbe richiedere davvero tutta la vostra forza ed energia per essere risolta. Siate coerenti e fermi nelle vostre posizioni e cercate di volgere la situazione a vostro favore. Non disprezzare i lavori extra che ti offriranno. Per quanto concerne l’, potresti incontrare quella persona perfetta e una scarica di farfalle attraverso il tuo stomaco nel vedere questa personaindicativa di ciò! Lascia che la tua intuizione ti guidi se le farfalle non riescono a farlo! Questo dice per te il tuo ...