(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ariete – Ottimismo quasi inatteso in vista: merito di un ottimo lavoro svolto nel corso della settimana. Ciò vi garantirà un periodo di relax interessante. Toro – Qualche errore di valutazione in merito a un vostro amico potrebbe costarvi una ramanzina ma l’amicizia non è a rischio. Gemelli – Voglia di dialogare, di esporvi e mettervi alla prova: momento interessante e fertile dal punto di vista della creatività. Piccoli dissidi in amore.di, clicca qui > entra nel gruppo! Cancro – Meglio adottare una politica “conservativa”, almeno fino agli ultimi giorni dell’anno. Non è il caso di fare piani fino al principio dell’anno nuovo. Leone – Poca vitalità “fisica”, ma la vostra mente è particolarmente fertile. Cercate di farlo capire a chi vi circonda, altrimenti sarà difficile dialogare. Vergine – Poche idee ma non saranno ...

Oroscopo di Branko del 25 e 26 dicembre: ecco le stelle di Natale e Santo Stefano Ariete ' Ottimismo quasi inatteso in vista: merito di un ottimo lavoro svolto nel corso della settimana. Ciò ...Oroscopo di Branko 25 dicembre: ecco le stelle di questo sabato di Natale Ariete ' E' Natale e oggi devi avere molta più fiducia in te stesso per cercare di trasformare tutti i sogni in realtà. Siete.