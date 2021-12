Oroscopo di Branko 25 dicembre | ecco le stelle di questo sabato di Natale

Leggi su cityroma

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ariete – E’e oggi devi avere molta più fiducia in te stesso per cercare di trasformare tutti i sogni in realtà. Siete al top della forma, dovete gestire meglio l’energia che avete, forza! Toro – Oggi siete sulla difensiva, cercate di mantenere la calma perché siete un po’ irrequieti. Sei stanco e devi assolutamente riposare, approfitta di questa giornata! Gemelli – Sta per arrivare una bella soddisfazione e tutti i progetti prenderanno il via. L’energia non vi manca, ma cercate di ascoltare di più il vostro corpo! Cancro – Siete speranzosi e in grado così di vivere in modo positivo. Anzi, vi sentite a vostro agio con voi stessi e il vostro corpo e l’entusiasmo non vi manca di certo!di, clicca qui ed entra nel gruppo L’disul tuo smartphone – CLICCA ...