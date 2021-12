Oroscopo di Barbanera venerdì 24 dicembre | le stelle della Vigilia di Natale

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Se la stanchezza si fa sentire più del dovuto, approfittate delle feste natalizie per ritemprarvi e passare più tempo con il partner. Toro (21/4 – 20/5) – Sebbene l'arrivoLuna nell'amica Vergine vada a vostro personale vantaggio, la quadratura di Saturno con Urano vi rende molto distratti. Gemelli (21/5 – 21/6) – Siate categorici, se ci tenete molto a una cosa e non volete che qualcuno intervenga vostro malgrado a mutarla, senza nemmeno interpellarvi. Cancro (22/6 – 22/7) – Siete abbastanza ispirati per scrivere un bel bigliettino di auguri a una persona speciale, senza prendere troppi spunti. Fate parlare il cuore! Leone (23/7 – ...