Omicron, più di 2mila voli cancellati nel mondo alla vigilia di Natale a causa della nuova variante (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono più di 2mila i voli cancellati in tutto il mondo a causa della diffusione della nuova e altamente trasmissibile variante Omicron, secondo i dati forniti dal sito Flightaware. In America, dove se ne contano ben 499, il 70% dei casi Covid sono dati dalla nuova mutazione, così United Airlines, Delta e Alaska Airlines hanno cancellato centinaia di voli a causa della carenza di personale. Secondo il New York Times Coronavirus tracker, in America si contano 170mila positivi al giorno, un aumento del 38% nelle ultime due settimane. In particolare, United Airlines ha cancellato più di 150 voli e ora è impegnata a portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sono più diin tutto ildiffusionee altamente trasmissibile, secondo i dati forniti dal sito Flightaware. In America, dove se ne contano ben 499, il 70% dei casi Covid sono dati dmutazione, così United Airlines, Delta e Alaska Airlines hanno cancellato centinaia dicarenza di personale. Secondo il New York Times Coronavirus tracker, in America si contano 170mila positivi al giorno, un aumento del 38% nelle ultime due settimane. In particolare, United Airlines ha cancellato più di 150e ora è impegnata a portare ...

