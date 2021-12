Omicron Italia, negli ultimi 7 giorni nelle regioni la fascia fino ai 12 anni di età è stata quella più colpita dai contagi (Di venerdì 24 dicembre 2021) “negli ultimi sette giorni le fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus e poi, a scalare, ci sono le fasce dai 20 ai 29 anni e a seguire dai 30 ai 49 anni che crescono in maniera significativa”. Così il presidente dell’Iss, e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, illustrando i dati relativi al monitoraggio dell’epidemia di Covid-19 ma, soprattutto, rispetto alla diffusione della variante Omicron, che continua a crescere esponenzialmente in tutte regioni del Paese. Attualmente, rivela il report interno al monitoraggio settimanale rispetto all’andamento della curva epidemiologica del Paese, le regioni a maggio rischio sono la Lombardia e la Valle d’Aosta mentre, altre 18 regioni sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) “settele fasce d’età più giovani sono quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus e poi, a scalare, ci sono le fasce dai 20 ai 29e a seguire dai 30 ai 49che crescono in maniera significativa”. Così il presidente dell’Iss, e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, illustrando i dati relativi al monitoraggio dell’epidemia di Covid-19 ma, soprattutto, rispetto alla diffusione della variante, che continua a crescere esponenzialmente in tuttedel Paese. Attualmente, rivela il report interno al monitoraggio settimanale rispetto all’andamento della curva epidemiologica del Paese, lea maggio rischio sono la Lombardia e la Valle d’Aosta mentre, altre 18sono ...

