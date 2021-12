Omicron conquista il mondo raddoppiando i contagi ogni 3 giorni. In Italia è al 23%, ma diverrà dominante in poche settimane (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ormai incontenibile, presente in tutto il mondo, oggi la variante Omicron – stima l’Oms – è ormai presente “in 110 Paesi con un tempo di raddoppio dei contagi di 2-3 giorni“. Per quanto riguarda il nostro Paese, attualmente rappresenta circa il 28% dei contagi ma, avverte l’Iss, tempo poche settimane, diverrà predominante. Brusaferro: “La grande velocità di diffusione della variante, sembra dare focolai molto estesi in breve tempo” Come spiega il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ”Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ormai incontenibile, presente in tutto il, oggi la variante– stima l’Oms – è ormai presente “in 110 Paesi con un tempo di raddoppio deidi 2-3“. Per quanto riguarda il nostro Paese, attualmente rappresenta circa il 28% deima, avverte l’Iss, tempopre. Brusaferro: “La grande velocità di diffusione della variante, sembra dare focolai molto estesi in breve tempo” Come spiega il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, ”Anche se i risultati sono ancora preliminari, la stima conferma la grande velocità di diffusione della variante, che sembra dare focolai molto estesi in breve tempo e si avvia ad essere maggioritaria in breve tempo, come ...

