Omelia della notte di Natale 2021 del cardinale Betori: «La pandemia chiede solidarietà, contro violenza e prepotenza» (Di sabato 25 dicembre 2021) FIRENZE – Da abile narratore l’evangelista Luca ci ha invitato a concentrare progressivamente il nostro sguardo, partendo dall’insieme dei paesi attorno al Mare Mediterraneo, riuniti sotto il potere dell’Impero Romano, verso la sua parte orientale, la provincia della Siria, per giungere al territorio della Giudea e soffermarsi infine su un piccolo borgo, Betlemme. Non meno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 dicembre 2021) FIRENZE – Da abile narratore l’evangelista Luca ci ha invitato a concentrare progressivamente il nostro sguardo, partendo dall’insieme dei paesi attorno al Mare Mediterraneo, riuniti sotto il potere dell’Impero Romano, verso la sua parte orientale, la provinciaSiria, per giungere al territorioGiudea e soffermarsi infine su un piccolo borgo, Betlemme. Non meno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “l… - RaiNews : Messa della Notte di #Natale, il Papa nell'Omelia: 'Dare dignità al lavoro, basta morti' - siwel44it : RT @petergomezblog: L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “la gr… - FirenzePost : Omelia della notte di Natale 2021 del cardinale Betori: «La pandemia chiede solidarietà, contro violenza e prepoten… - the_highsparrow : RT @petergomezblog: L’omelia di Natale di papa Francesco: “L’uomo non è schiavo del lavoro, basta morti bianche”. E invita a cercare “la gr… -