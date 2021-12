Olimpiadi Tokyo 2020 | le medaglie dell’Italia Tutti i nomi degli azzurri saliti sul podio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Alledisono stati assegnati 339 titoli e complessive 1080(340 ori, 338 argenti e 402 bronzi): l‘Italia ha portato a casa il numero record di 40 podi (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) in 19 sport differenti (altro record), andando a segnoi giorni (ennesimo primato) con almeno una medaglia. L’ultima statistica citata è stata poi commentata all’ANSA dal presidente del CONI, Giovanni Malagò: “In queste ultimeabbiamo avuto la fortuna di poter festeggiare una medaglia ogni giorno, un record che in futuro difficilmente potremo eguagliare“. Il numero 1 dello sport italiano ha poi aggiunto: “Mi aspettavo questi risultati, anche perché il numero dei partecipanti era da record: ci eravamo qualificati nell’85% delle competizioni. Gli atleti si sono compattati fra di ...

Di seguito il VIDEO con i momenti salienti della Medal Race della classe Nacra 17 alledi2021:A causa dell'infortunio al piede, l'ex numero 1 del mondo è stato obbligato a saltare Wimbledon, ledie gli US Open (chiudendo in anticipo la sua stagione). Il maiorchino è rientrato ...Alle Olimpiadi di Tokyo sono stati assegnati 339 titoli e complessive 1080 medaglie (340 ori, 338 argenti e 402 bronzi): l'Italia ha portato a casa il numero record di 40 podi (10 ori, 10 argenti e 20 ...Il Giappone non invierà funzionari ministeriali alle Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio, ha annunciato venerdì il portavoce del governo giapponese dopo il boicottaggio diplomatico deciso da div ...