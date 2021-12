Olimpiadi Pechino 2022, Giappone non invierà delegazione diplomatica (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Giappone non invierà funzionari ministeriali alle Olimpiadi invernali di Pechino in programma a febbraio. Lo ha annunciato il portavoce del governo Giapponese dopo il boicottaggio diplomatico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilnonfunzionari ministeriali alleinvernali diin programma a febbraio. Lo ha annunciato il portavoce del governose dopo il boicottaggio diplomatico ...

Advertising

Eurosport_IT : Il nostro Presidente ?????? Scopri di più: - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOO! ????????? L'Italia strappa il pass per le Olimpiadi di Pechino battendo la Repubblica Ceca per 6-5: è… - la_vancy : RT @MediasetTgcom24: Olimpiadi Pechino 2022, Giappone non invierà delegazione diplomatica #pechino2022 - MediasetTgcom24 : Olimpiadi Pechino 2022, Giappone non invierà delegazione diplomatica #pechino2022 - mauromonti70 : Alle Olimpiadi di Pechino, atleti, media, volontari, addetti alle pulizie, cuochi e autisti di pullman saranno tutt… -