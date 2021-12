Oggi è un altro giorno, Andrea Riscassi ricorda la compagna Fraintesa: “Voleva fare il giro del mondo, le metastasi non glielo hanno permesso” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 23 dicembre Andrea Riscassi ha ricordato la compagna Francesca ‘Fraintesa’ Barbieri, stroncata da un cancro al seno. “Francesca era una viaggiatrice e un’influencer. Nel 2018 si è ammalata, ha iniziato un viaggio intorno al mondo come momento di riscatto personale. Viaggio che si è interrotto per le metastasi. Io l’avrei dovuta raggiungere sull’ultima tappa, in Sudafrica. Lei è tornata il 7 dicembre, circa un mese prima della conclusione prevista, ne ha fatti due terzi. È brutto che non sia riuscita a finire questa cosa del giro del mondo “, così Andrea ha iniziato a parlare della 38enne morta il 2 aprile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ospite diè unnella puntata del 23 dicembrehato laFrancesca ‘’ Barbieri, stroncata da un cancro al seno. “Francesca era una viaggiatrice e un’influencer. Nel 2018 si è ammalata, ha iniziato un viaggio intorno alcome momento di riscatto personale. Viaggio che si è interrotto per le. Io l’avrei dovuta raggiungere sull’ultima tappa, in Sudafrica. Lei è tornata il 7 dicembre, circa un mese prima della conclusione prevista, ne ha fatti due terzi. È brutto che non sia riuscita a finire questa cosa deldel“, cosìha iniziato a parlare della 38enne morta il 2 aprile ...

