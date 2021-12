Nuovo stadio, Populous: «La Cattedrale offrirà agli spettatori un’esperienza senza precedenti» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il d.g. di Populous Lee ha parlato del progetto dello stadio Cattedrale di Inter e Milan Cristopher Lee, direttore generale di Populous, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha parlato del progetto per il Nuovo stadio di Inter e Milan. PROGETTO UNICO – «La Cattedrale sarà come nessun altro stadio al mondo. offrirà agli spettatori un’esperienza senza precedenti e sarà un impianto inclusivo, sicuro e accogliente per tutti i visitatori sia nel giorno della partita, sia quando non ci saranno match. Farà vivere un’esperienza di gioco unica nel suo genere con una Galleria destinata a diventare uno “spazio democratico” per tutti, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il d.g. diLee ha parlato del progetto dellodi Inter e Milan Cristopher Lee, direttore generale di, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove ha parlato del progetto per ildi Inter e Milan. PROGETTO UNICO – «Lasarà come nessun altroal mondo.e sarà un impianto inclusivo, sicuro e accogliente per tutti i visitatori sia nel giorno della partita, sia quando non ci saranno match. Farà viveredi gioco unica nel suo genere con una Galleria destinata a diventare uno “spazio democratico” per tutti, ...

